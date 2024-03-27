На территории Южного порта в Москве появится культурный кластер

На территории Южного порта в Москве появится полноценный культурный кластер.



Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.



По словам Кузнецова, полноценный культурный кластер будет включать театры, плавучую сцену для музыкальных фестивалей, арт-лес с объектами ленд-арта, летний кинотеатр и амфитеатр под открытым небом.



«Долгое время столица развивалась по привычному для всех мегаполисов сценарию, когда деловая, общественная и культурная жизнь сконцентрированы в центре города. Это создает огромную нагрузку на социальную и транспортную инфраструктуру в центре. Однако Москва уверенно взяла курс на полицентризм, когда в городе сосуществуют несколько взаимосвязанных центров, успешно дополняющих и конкурирующих с историческим», — рассказал Сергей Кузнецов.



По словам главного архитектора Москвы, территория Южного порта как самая крупная площадка ревелопмента в Европе с разнообразным набором инфраструктуры претендует на роль центра притяжения столицы.



«Помимо жилья и офисов, здесь будет богатое социокультурное наполнение: театр, музей, 25 га парков с арт-объектами, благоустроенная набережная, не имеющая аналогов в столице, смотровые площадки и многое другое», — отметил Кузнецов.









Фото предоставлено PR-агентством "Бедуш & Маренникова"







