Участников СВО пригласили представить свои песни на конкурсе «Мы этой памяти верны»

Участники специальной военной операции смогут поучаствовать в конкурсе «Мы этой памяти верны», предоставив свои неопубликованные песни.



Об этом рассказала депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.



По словам Цунаевой, новый проект «Бессмертного полка» — всероссийский творческий конкурс военно-патриотической песни «Мы этой памяти верны». Конкурс посвящен памяти солдат Красной Армии, участвовавших в битве за Ржев.



«Конкурс авторской песни посвящен участникам Великой Отечественной войны и... тем, кто сражается с фашизмом в XXI веке... Это особый культурный код и культурная традиция, и мы рассчитываем, что итоговый концерт станет частью этой традиции... Конкурс — это уникальная возможность представить свое творчество», — приводит слова Елены Цунаевой агентство РИА Новости.



Депутат добавила, что у участников СВО могут быть свои написанные песни, которые еще не опубликованы. Она пригласила участников СВО представить свои песни на конкурсе.



По итогам конкурса жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры, выберет лучших исполнителей. Вместе со звездами российской эстрады они выступят на итоговом концерте-реквиеме.









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