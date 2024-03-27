Участников СВО пригласили представить свои песни на конкурсе «Мы этой памяти верны»

27.03.2024

Участников СВО пригласили представить свои песни на конкурсе «Мы этой памяти верны»
Участники специальной военной операции смогут поучаствовать в конкурсе «Мы этой памяти верны», предоставив свои неопубликованные песни.

Об этом рассказала депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

По словам Цунаевой, новый проект «Бессмертного полка» — всероссийский творческий конкурс военно-патриотической песни «Мы этой памяти верны». Конкурс посвящен памяти солдат Красной Армии, участвовавших в битве за Ржев.

«Конкурс авторской песни посвящен участникам Великой Отечественной войны и... тем, кто сражается с фашизмом в XXI веке... Это особый культурный код и культурная традиция, и мы рассчитываем, что итоговый концерт станет частью этой традиции... Конкурс — это уникальная возможность представить свое творчество», — приводит слова Елены Цунаевой агентство РИА Новости.

Депутат добавила, что у участников СВО могут быть свои написанные песни, которые еще не опубликованы. Она пригласила участников СВО представить свои песни на конкурсе.

По итогам конкурса жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры, выберет лучших исполнителей. Вместе со звездами российской эстрады они выступят на итоговом концерте-реквиеме.


Фото: Pixabay.com