Звезду «По щучьему велению» Никиту Кологривого отпустили из спецприемника в Новосибирске

Артист отбывал семь суток административного ареста по обвинению в хулиганстве. Суд состоялся 21 марта. За ночной дебош в одном из заведений Новосибирска Кологривому вменили мелкое хулиганство. Актер извинился за свой поступок и отбыл наказание в спецприемнике № 2 УМВД по Новосибирску для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.Прокуратура пыталась обжаловать решение о семидневном аресте, посчитав наказание слишком мягким, однако Новосибирский областной суд 22 марта оставил решение в силе.Сам актер назвал условия пребывания в спецприемнике «не очень приятными» и сообщил, что находится там один «без достаточного количества еды, воды, душа».