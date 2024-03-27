В районе бухты в Севастополе водолазы подняли на берег пушку XIX века

В районе бухты в Севастополе водолазы подняли со дна моря пушку XIX века с клеймом, на котором изображен двуглавый орел Российской империи. Об этом сообщили в МЧС России.



«В Севастополе пушку XIX века подняли с морского дна водолазы МЧС России. Возле бухты Матюшенко обнаружили орудие весом пару тонн. С помощью заполненных воздухом понтонов и металлических тросов находку доставили на берег», — рассказали в ведомстве.



По словам одного из водолазов Главного управления МЧС России по Севастополю Дмитрия Данилюка, подъем пушки осложнялся тем, что специалисты работали на предельно малой глубине в условиях замытия песком. Помимо этого, объект был завален бетонными плитами. Помимо пушки, на дне моря были также найдены семь пушечных ядер.



Отмечается, что все находки будут переданы Военно-историческому музею фортификационных сооружений на Михайловской батарее.