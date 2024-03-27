РЦИС расширил состав Координационного совета

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) сообщил о расширении состава Координационного совета.



Решение было принято на основании изменений в Устав, утвержденных постановлением правительства, сообщает пресс-служба РЦИС.



В состав совета вошли руководитель Роспатента Юрий Зубов, председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.



В Центре сообщили, что Координационный совет является действующим коллегиальным органом управления РЦИС.



«Расширение Координационного совета служит реализации стратегии РЦИС как общественно-государственной структуры на максимально тесное сотрудничество с ведущими игроками рынка интеллектуальной собственности. Уверен, что опыт и компетенции Игоря Дроздова и Юрия Зубова помогут нам успешно реализовать стратегические планы по формированию устойчивого оборота интеллектуальных прав, будь то в научной сфере или в области корпоративных инноваций», — прокомментировал расширение совета председатель РЦИС Андрей Кричевский.









Фото: пресс-служба РЦИС