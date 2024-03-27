Солист «Би-2» рассказал о банкротстве коллектива

Солист группы «Би-2» Егор Бортник (признан иностранным агентом в России) признался, что коллектив испытывает финансовые трудности, вызванные переездом из России.



Об этом музыкант рассказал в интервью DW на русском (признан в России СМИ-иноагентом).



«Я бы сказал так: мы в общем-то банкроты на данный момент. Но я думаю, что это ненадолго, потому что мы отстраиваем сейчас свой определенный мир», — сказал исполнитель.



По словам музыканта, группа побывала на гастролях в США и Европе, чтобы понять, как работает музыкальная индустрия за рубежом. На карте коллектива, по словам музыканта, помечены красные, нейтральные и зеленые зоны, основанные на наблюдениях.



Участники группы «Би-2» были задержаны в Таиланде 25 января за нарушение правил организации концертов.









Фото: кадр видео "Би-2"