В Москве началась реставрация усадьбы Баевых

В Москве началась реставрация двух особняков усадьбы Баевых, передает пресс-служба Мосгорнаследия.



Сообщается, что в рамках реставрации с профилей будут сняты шаблоны, а по ним восстановлены утраченные фрагменты декора, восстановлены известковые швы.



«Фасады городской усадьбы Баевых — выявленного объекта культурного наследия — ждет реставрация. Специалисты уже приступили к подготовительным работам, сейчас они завозят необходимые материалы, впереди — установка лесов. Здания расположены на проспекте Мира (дом 52, строения 1 и 2). Сегодня там находится посольство Замбии», — говорится в сообщении.



По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, здания усадьбы Баевых за свою более чем вековую историю сохранили основные объемно-пространственные характеристики и ценный декор фасадов.



«Например, асимметрично расположенный эркер с кронштейнами и фасадной лепниной. Кроме того, одним из главных украшений усадьбы является зимний сад в переходе между строениями. Он имеет три арочных окна с интересными обрамлениями. Реставраторам в ближайшее время предстоит удалить поздние штукатурные слои с фасадов до основания кирпичной кладки и полностью расчистить ее, отбить участки отходящей штукатурки, а также заделать выбоины в лепном декоре», — рассказал руководитель.









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