Ольга Любимова поздравила театральных работников со Всемирным днем театра

Министр культуры России Ольга Любимова поблагодарила работников театральной отрасли за вклад в отечественную культуру.



В Международный день театра министр культуры отметила, что театр неразрывно связывает эпохи, хранит культурное наследие, прививает уважение и любовь к прекрасному.



«С самого начала нацпроекта "Культура" театрам уделяется особое внимание. Отремонтировано 9 региональных театров, 47 ТЮЗов и театров кукол, 52 региональных театра оснащены современным оборудованием, адресную поддержку получили 15 русских театров зарубежья. К концу 2024 года планируем завершить реконструкцию и капремонт еще 18 театров в 17 регионах», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министра.



Глава ведомства отметила, что, как и любая другая отрасль культуры, театр — это прежде всего люди.



«Артисты, режиссеры, постановщики, художники, костюмеры, гримеры и многие другие работники сцены — порой это целые поколения. Вы бережно храните и продолжаете традиции нашей уникальной русской театральной школы. Спасибо за ваш вклад в отечественную культуру. Желаю здоровья, преданных зрителей и творческих успехов», — указано в поздравлении.









Фото: кадр видео t.me/olga_b_lyubimova