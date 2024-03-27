Группа «Пикник» опубликовала реквием в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Группа «Пикник», перед концертом которой в «Крокус сити холле» произошел теракт, опубликовала на своей странице реквием в память о жертвах теракта.



Композиция «За невинно убиенных» опубликована на YouTube-канале группы и посвящена жертвам теракта в концертном зале.



«Там, где ты земли коснулся; / Новый колос прорастает; / Великан тебя заметит; / И слепой тебя узнает», — поется в песне.



Впервые эта песня вышла на альбоме группы «Пикник» «Немного огня» 1994 года. Хронометраж оригинальной записи был меньше. В новой он увеличен на 40 секунд «минутой молчания».









Фото: кадр видео группы "Пикник"