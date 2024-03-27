Массового возврата билетов на мероприятия после теракта в Москве нет

По их оценкам, спрос может вернуться на прежний уровень в течение двух недель.По словам пресс-секретаря Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевского, площадка зафиксировала «ощутимый спад продаж» в минувшие выходные, однако к понедельнику спрос начал восстанавливаться.По словам члена Ассоциации владельцев кинотеатров, руководителя компании АВК’PRO Романа Исаева, на этой неделе наблюдается низкая посещаемость, но не в масштабах минувших выходных.В Российском национальном музее сообщили, что возврат билетов не превысил 10% от проданных.