В США в возрасте 85 лет скончался скульптор Ричард Серра

27.03.2024

В США в возрасте 85 лет скончался скульптор Ричард Серра
В США скончался скульптор Ричард Серра.

Художник умер на 86-м году жизни из-за пневмонии, передает The New York Times.

По информации издания, Серра скончался во вторник, 26 марта, в своем доме в Ориенте, штат Нью-Йорк.

Издание отмечает, что Ричард Серра хотел стать художником, но стал одним из величайших скульпторов своей эпохи. Его работы, отмечает издание, имели «мистический эффект» из-за своеобразия форм.

Материалами скульптора были металл, промышленное сырье, сталь, свинец, резина. В США и за рубежом прошли десятки его выставок. Серра выполнял работы на заказ, его проекты есть в девяти городах Германии, а одной из последних стала композиция «Восток — Запад/Запад — Восток», расположенная в Катаре.


Фото: кадр из видео The Museum of Modern Art