В США в возрасте 85 лет скончался скульптор Ричард Серра

В США скончался скульптор Ричард Серра.



Художник умер на 86-м году жизни из-за пневмонии, передает The New York Times.



По информации издания, Серра скончался во вторник, 26 марта, в своем доме в Ориенте, штат Нью-Йорк.



Издание отмечает, что Ричард Серра хотел стать художником, но стал одним из величайших скульпторов своей эпохи. Его работы, отмечает издание, имели «мистический эффект» из-за своеобразия форм.



Материалами скульптора были металл, промышленное сырье, сталь, свинец, резина. В США и за рубежом прошли десятки его выставок. Серра выполнял работы на заказ, его проекты есть в девяти городах Германии, а одной из последних стала композиция «Восток — Запад/Запад — Восток», расположенная в Катаре.









Фото: кадр из видео The Museum of Modern Art