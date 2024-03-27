В Москве в Международный день театра состоятся театральные премьеры

Международный день театра отмечается 27 марта.В Замоскворечье в парке «Михайловский сад» в этот день состоится открытие памятника Ульянову. Участие в церемонии примут представители Театра имени Евгения Вахтангова.В Театре им. Маяковского пройдет премьера спектакля «Габриеле. Итальянская комедия». Режиссер постановки — Сергей Тонышев. Центральные герои — молодые актеры, решающие вопросы заработка и отношений, влюбленные в жизнь и в театр.В рамках проекта «Театр в кино» в киноцентре «Октябрь» пройдет специальный показ киноверсии спектакля Театра им. Пушкина «Женитьба Фигаро».Более 80 мероприятий запланированы в рамках акции «Ночь театров». В ней будут задействованы 70 театров.