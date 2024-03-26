Путин: нескончаемая река творчества наполняет души народов России

Бесконечная река творчества и талантов наполняет душу народов России, делает их непобедимыми и устремленными в будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.





Глава государства в Кремле вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Также президент наградил молодых деятелей культуры.





«Хорошая очень номинация, когда мы благодарим за работу, поздравляем и награждаем людей, которые работают для молодежи, работают для детей. <…> Вот это бесконечная, нескончаемая река творчества, бесконечная река талантов, она наполняет души народов России», — сказал Владимир Путин.





По словам президента, это делает народы России непобедимыми, уверенно стоящими на ногах и устремленными в будущее. Все потому, отметил Путин, что искусство отражает состояние души и поддерживает ее изнутри.









Фото: Kremlin.ru