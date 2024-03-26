В Эрмитаже выставили картины осужденных по мотивам «Возвращения блудного сына»

Картины осужденных по мотивам известного полотна Рембрандта «Возвращение блудного сына» выставили в Государственном Эрмитаже. Работы представлены в Атриуме Главного штаба.





В музее подвели итоги первого Всероссийского конкурса живописи и ремесла «Искупление и возрождение». Участниками стали люди, которые отбывают наказание в колониях. Инициаторами выступили управление ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти и Эрмитаж.





С сентября 2023 года исправительные учреждения проводили отборочные туры. Оригинал полотна «Возвращение блудного сына» находится в Эрмитаже. Авторы состязались в трех номинациях: «Живопись», «Выжигание» и «Художественная роспись по дереву».





«Инклюзия — это политика включения в музейную жизнь всех тех людей, кому сейчас трудно. Я бывал в местах заключения — там столько творческих людей, так много там всего выставлено, как людям этого хочется», — сказал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.





26 марта назвали имена восьми победителей. Картины заключенных, которые вышли в финал, будут доступны посетителям музея в течение трех дней.









Фото: Pixabay.com