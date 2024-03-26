Вышли первые кадры вестерна «Мертвые не причиняют боли» Вигго Мортенсена

Вышел трейлер вестерна «Мертвые не причиняют боли». Режиссером выступил Вигго Мортенсен.





Актер также сыграл в фильме главную роль. По сюжету датчанин Хольгер влюбляется в канадку Вивьен (Вики Крипс). Затем герой уходит на гражданскую войну.





Фильм выйдет в зарубежный прокат 31 мая. Дата премьеры в России пока неизвестна.





«Мертвые не причиняют боли» снят без компьютерной графики на фоне пейзажей. Вигго Мортенсен не только занял режиссерское кресло, но и написал к фильму сценарий, а также выступил композитором. Центральным персонажем стала героиня Вики Крипс, которая сыграла в «Призрачной нити».





Напомним, первым фильмом для Вигго Мортенсена в роли режиссера стало «Падение» 2020 года. В ленте снялся сам актер, Лэнс Хенриксен, Лора Линни, Терри Чен и другие.









Фото: YouTube