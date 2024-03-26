Вышли первые кадры вестерна «Мертвые не причиняют боли» Вигго Мортенсена

26.03.2024

Вышли первые кадры вестерна «Мертвые не причиняют боли» Вигго Мортенсена
Вышел трейлер вестерна «Мертвые не причиняют боли». Режиссером выступил Вигго Мортенсен.

Актер также сыграл в фильме главную роль. По сюжету датчанин Хольгер влюбляется в канадку Вивьен (Вики Крипс). Затем герой уходит на гражданскую войну.

Фильм выйдет в зарубежный прокат 31 мая. Дата премьеры в России пока неизвестна.

«Мертвые не причиняют боли» снят без компьютерной графики на фоне пейзажей. Вигго Мортенсен не только занял режиссерское кресло, но и написал к фильму сценарий, а также выступил композитором. Центральным персонажем стала героиня Вики Крипс, которая сыграла в «Призрачной нити».

Напомним, первым фильмом для Вигго Мортенсена в роли режиссера стало «Падение» 2020 года. В ленте снялся сам актер, Лэнс Хенриксен, Лора Линни, Терри Чен и другие.


Фото: YouTube