Учреждения культуры Чувашии проведут благотворительные показы в поддержку СВО

Государственные учреждении культуры Чувашии в апреле покажут благотворительные спектакли и концерты на патриотическую тему. Об этом журналистам рассказали в минкультуры республики.





В ведомстве уточнили, что средства от продажи билетов пойдут на оказание помощи участникам СВО. Показы состоятся с 3 по 24 апреля.





«В апреле все государственные учреждения культуры <…> представят свои спектакли и концерты патриотической направленности», — приводит ТАСС слова главы минкультуры Чувашии Светланы Каликовой.





Участниками благотворительной акции «Своих не бросаем» станут девять государственных учреждений культуры и искусства, находящиеся в ведении министерства. Показы откроются с концертной программы «Служу России» в Чувашской государственной филармонии. Завершится акция патриотическим концертом «Во имя мира!».









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