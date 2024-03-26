В Русском доме в Риме пройдет концерт памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» пройдет в Русском доме в Риме. Об этом сообщила его пресс-служба.





В Русском доме уточнили, что память жертв трагедии почтят 28 марта. Вход на мероприятие будет свободным по предварительной регистрации.





«Трагедия в московском «Крокус Сити Холл» потрясла весь мир. Жертвами теракта, по последней информации, стали 139 человек, в том числе 3 детей. Пострадали более 182 человека. В эти тяжелые дни нам, как никогда, необходимо оставаться сплоченными и поддерживать друг друга», — говорится в сообщении пресс-службы.





Участниками концерта станут победители всероссийских и международных конкурсов, которые работают в Италии. На сцену выйдут: сопрано Анна Кошкина, бас Степан Яковлев, скрипач Алексей Дулов, пианисты Наталья Погосян и Павел Тяло, хор Русского дома в Риме под руководством выпускницы Российской академии музыки имени Гнесиных Екатерины Заречной. Музыканты в знак солидарности исполнят произведения Петра Чайковского, Александра Скрябина, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова и других композиторов.









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