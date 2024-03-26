Голикова: учреждения культуры в Новороссии и Донбассе продолжают возрождать

Работа по возрождению учреждений культуры в Новороссии и Донбассе продолжается. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.





Зампредседателя Правительства РФ уточнила, что уже восстановленные здания иногда подвергаются атаке со стороны ВСУ. По словам Голиковой, в прошлом году кабмин постарался сделать так, чтобы хотя бы по чуть-чуть каждое учреждение культуры в новых регионах получило помощь.





«Сложно там ребятам работать из-за того, что прилеты периодически. Бывает, к сожалению, такое, что учреждение восстановлено, а подвергается атакам», — добавила вице-премьер.





Голикова уточнила, что регионы с большой любовью занимались восстановлением. Вице-премьер также напомнила, что с 2024 года Донбасс и Новороссия стали полноценным участниками нацпроекта «Культура». Так, новые регионы вместе с другими субъектами РФ участвуют во всех отборочных мероприятиях, получают финансирование, участвуют во всех фестивалях и концертах.









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