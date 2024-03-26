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Посол Белоруссии Крутой предсказал рост количества культурных проектов по линии Союзного государства

Посол Белоруссии Крутой предсказал рост количества культурных проектов по линии Союзного государства

26.03.2024

Количество культурных и гуманитарных инициатив по линии Союзного государства в 2024 году будет увеличиваться. Такой прогноз сделал посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

Дипломат на открытии выставки ведущих российских и белорусских художников «Союзное государство — единство через культуру» отметил, что у двух стран много знаковых дат. По его словам, Россия и Белоруссия достойно отметят их именно с учетом сильной культурной составляющей.

«Вы заметили, что в последнее время, месяцы у нас появилось очень много совместных именно гуманитарных, социальных и культурных инициатив. Количество таких проектов в этом году — году празднования 25-летия подписания нашего Союзного договора — будет только увеличиваться», —  сказал Крутой.

Посол высказался и о выставке. Крутой заявил, что такие проекты призваны подчеркнуть объединяющую силу искусства в современном раздираемом противоречиями мире. Выставка лучше всяких слов демонстрирует глубину связей между культурами России и Белоруссии, добавил дипломат.


Фото: YouTube