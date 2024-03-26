Фильм из Казахстана «Бауырына салу» забрал главный приз кинофестиваля «Дух огня»

Главный приз XXII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» достался картине из Казахстана «Бауырына салу». Сценарий к фильму написал его режиссер — Асхат Кучинчиреков.





По словам обладателя главной награды, лента «Бауырына салу» рассказывает о кочевой традиции.





«Очень важно, что фильм получил такую награду на земле кочевников. Это очень трогательно», — сказал он.





Картина рассказывает историю Ерсултана, которого по старой кочевой традиции «Бауырына салу» после рождения отдали на воспитание бабушке. Герой рос в обиде на родителей и не общался с ними. Однако когда мальчику исполняется 12 лет, бабушка умирает. Герой возвращается в семью, с которой почти не знаком. Взросление Ерсултана становится тяжелой трансформацией и попыткой восстановить отношения с родителями, особенно с отцом.





Награда «Серебряная тайга» досталась российской ленте «Угол наклона» режиссеров Анны Далингер и Станислава Фомичева. Приз «Духа огня» за вклад в развитие кинематографии отошел композитору, народному артисту России Максиму Дунаевскому. Фильм «Последняя цена» Наура Гармелия стал лучшим российским дебютом смотра.





Приз за лучший короткометражный фильм вручили Виктории Дегтевой за картину «Черное». «Малая серебряная тайга» досталась ленте «Отдай мне деньги, и я уйду» режиссера Александра Титова. Специальный диплом «За новое звучание киноязыка» вручили фильму «Айыы Куо» Айаала Адамова.









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