Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры на выставке-форуме «Россия»

Министр культуры России Ольга Любимова вручила госнаграды российским деятелям искусства на Международной выставке-форуме «Россия». Церемония состоялась в павильоне «Наша культура» на ВДНХ.





По данным ТАСС , в список награжденных вошли режиссеры, артисты, музыканты, художественные руководители коллективов и художники.





«Наша сегодняшняя церемония проходит в тяжелейшие дни для нашей страны. Мне кажется, нет такого человека, который остался бы безучастным к невероятной трагедии, произошедшей совсем недавно в «Крокусе». Очень хочется в эти дни обнять друг друга еще крепче, как-то поддержать», — сказала Ольга Любимова.





Министр также заявила о важности церемонии, несмотря на трагедию. Ольга Любимова подчеркнула возможность чествовать, благодарить и награждать тех, кто этого достоин.





Артистка Московского академического театра имени Владимира Маяковского Татьяна Аугшкап удостоилась ордена Дружбы. Три деятеля искусства получили ордена «За заслуги в искусстве и культуре». Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоена начальник отдела Союза художников России Татьяна Бойцова. Несколько человек получили медали «За труды в культуре и искусстве».









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой