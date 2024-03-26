В Петербурге откроется выставка ленинградского художника Геннадия Зубкова

Выставка ленинградского художника Геннадия Зубкова откроется в Государственном музее «Царскосельская коллекция» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





Проект «Геннадий Зубков. Живопись. Рисунок» начнет работать 30 марта. Экспозиция будет открыта до 14 апреля. На выставке представят живопись и графику из собрания семьи художника.





Геннадий Зубков был учеником Владимира Стерлигова в 60-х. Картины-исследования раскрывают возможности геометризации, которая выстраивает путь от замысла к завершению. Однако это не выходит на первый план в творчестве художника. Зубков в своих работах развивает стерлиговский «принцип окружающей геометрии» и стремится «рисовать проблему».









Фото: Андрей Кузнецов / Пресс-служба музея «Царскосельская коллекция»