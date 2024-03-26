Президент России Владимир Путин наградил молодых деятелей культуры. Также глава государства вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.





Министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале уточнила, что наградами отметили лауреатов за вклад в российскую культуру, развитие общества и воспитание подрастающего поколения. Премии получили: художник Алексей Крюков, замдиректора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел имени К.Б. Ондара Менги Ондар, виолончелист Александр Рамм, президент фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи «Белый пароход» Николай Диденко, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов, и. о. ректора Московской академии хореографии Марина Леонова.





Ольга Любимова поздравила всех лауреатов. Министр также пожелала им новых творческих успехов.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой