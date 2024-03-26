Арнольд Шварценеггер перенес операцию по установке кардиостимулятора

Голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце. Об этом информирует The Sun.





По данным издания, 76-летнему актеру установили кардиостимулятор. Такое решение медики приняли после выявления у пациента нерегулярного сердцебиения. Неделю назад Шварценеггер перенес секретную операцию. Сейчас знаменитость идет на поправку.





«В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы я стал немного больше машиной: мне поставили кардиостимулятор», — поделился актер.





Шварценеггер добавил, что проблемы с сердцем связаны с генетической предрасположенностью.





Ранее актера задержали правоохранители в аэропорту Мюнхена. Шварценеггера доставили в помещение полиции после таможенного досмотра. Причина заключалась в дорогостоящих часах, которые актер, по его словам, собирался продать на аукционе.









Фото: YouTube