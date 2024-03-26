Знаменитую дверь из фильма «Титаник» продали на аукционе за 718 тысяч долларов

Легендарная дверь из фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» ушла с молотка на аукционе «Сокровища с планеты Голливуд» от Heritage Auctions. Об этом пишет The Hollywood Reporter.





Лот продали за 718 тысяч долларов. Кусок бальзового дерева, на котором главная героиня «Титаника» спаслась в финале картины, приобрел неизвестный покупатель. Также с молотка ушло шифоновое платье Кейт Уинслет со съемок. Стоимость предмета составила 125 тысяч долларов.





На аукционе были выставлены лоты из других культовых фильмов. Одним из них стал черный костюм симбиота из фильма Сэма Рейми «Человек-паук 3: Враг в отражении», который продали за 125 тысяч долларов. В такую же сумму обошелся топор Джека Николсона из фильма «Сияние». Кнут героя Харрисона Форда из ленты «Индиана Джонс и Храм судьбы» продали за 525 тысяч долларов.





Ранее стало известно, за сколько на аукционе выставили дверь из фильма Кэмерона. Стартовая цена составляла 40 тысяч долларов.









Фото: Rutube