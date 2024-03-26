Во Франции разразился скандал из-за выбора певицы для выступления на Олимпиаде-2024

Выбор певицы малийского происхождения Айи Накамуры для выступления на открытии Олимпиады 2024 года спровоцировал скандал во Франции. Об этом пишет The New York Times.





По данным газеты, критика в адрес исполнительницы отражает «раскол Франции» по вопросу иммиграции. Опрос показал, что 63% французов выступили против участия Накамуры в церемонии открытия. Свой выбор респонденты объяснили тем, что певица «не представляет Францию».





Сама Накамура получила огромное количество расистских оскорблений в Сети после известия о ее выступлении на Олимпиаде. Полиция ведет расследование. The New York Times отмечает, что Накамура в своих текстах смешивает французский язык с арабскими, английскими и западноафриканскими диалектами.





Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала это «новой провокацией» президента Франции Эмманюэля Макрона. По ее мнению, глава республики каждое утро просыпается с вопросом, как он может унизить французский народ.





Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия пройдет на Сене. Безопасность будут обеспечивать 45 тысяч сотрудников правоохранительных органов.









Фото: YouTube