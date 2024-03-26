Новый гендиректор РНБ Цыпкин намерен сделать ресурсы библиотеки доступными всей России

Новый гендиректор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкин планирует сделать РНБ доступной для всех жителей страны – от Калининграда до Владивостока. Об этом он рассказал на пресс-конференции в честь своего назначения.





Денис Цыпкин отметил, что вопрос цифровизации и взаимодействия с регионами входит в число самых приоритетных.





«Российская национальная библиотека неотделима от России», — подчеркнул гендиректор учреждения.





Цыпкин также пожелал себе и всему коллективу РНБ достойно сохранить традицию, которая началась в 1795 году и была пронесена через столетия, — служение на благо Отечества, его просвещения, сохранения его истории.





Говоря о связи с регионами, гендиректор назвал приоритетными Донбасс и Новороссию. В рамках проекта «Вся Россия» РНБ ведет совместный проект, посвященный обработке материалов епархиальных ведомостей XIX — начала XX века.









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