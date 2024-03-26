Новый гендиректор РНБ Цыпкин намерен сделать ресурсы библиотеки доступными всей России

26.03.2024

Новый гендиректор РНБ Цыпкин намерен сделать ресурсы библиотеки доступными всей России
Новый гендиректор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкин планирует сделать РНБ доступной для всех жителей страны – от Калининграда до Владивостока. Об этом он рассказал на пресс-конференции в честь своего назначения.

Денис Цыпкин отметил, что вопрос цифровизации и взаимодействия с регионами входит в число самых приоритетных.

«Российская национальная библиотека неотделима от России», — подчеркнул гендиректор учреждения.

Цыпкин также пожелал себе и всему коллективу РНБ достойно сохранить традицию, которая началась в 1795 году и была пронесена через столетия, — служение на благо Отечества, его просвещения, сохранения его истории.

Говоря о связи с регионами, гендиректор назвал приоритетными Донбасс и Новороссию. В рамках проекта «Вся Россия» РНБ ведет совместный проект, посвященный обработке материалов епархиальных ведомостей XIX — начала XX века.


Фото: YouTube