Русский музей закрыл восемь залов Строгановского дворца на время ремонта

26.03.2024

Русский музей закрыл восемь залов Строгановского дворца на время ремонта
Русский музей временно закрыл восемь парадных залов Строгановского дворца на время ремонта. Об этом говорится в Telegram-канале учреждения.

Закрытие залов также связано с подготовкой экспозиции, посвященной 225-летию Александра Пушкина. В Русском музее рассказали подробности.

«Будут закрыты экспозиционные залы: Новая передняя, Большой танцевальный зал, Малая гостиная, Большая гостиная, Греческая комната, Кабинет с дубовым камином, Большой и Малый кабинеты графини С.В. Строгановой», — говорится в сообщении.

Посетители смогут побывать в еще восьми залах дворца. Речь идет о Картинной галерее, Парадной столовой, Арабесковой гостиной, Минеральном кабинете. Также открыта выставка «Военные парады. Фарфор, акварели» на первом этаже Строгановского дворца. В связи с ремонтом музей решил снизить цены на билеты.


Фото: YouTube