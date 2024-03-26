Русский музей закрыл восемь залов Строгановского дворца на время ремонта

Русский музей временно закрыл восемь парадных залов Строгановского дворца на время ремонта. Об этом говорится в Telegram-канале учреждения.





Закрытие залов также связано с подготовкой экспозиции, посвященной 225-летию Александра Пушкина. В Русском музее рассказали подробности.





«Будут закрыты экспозиционные залы: Новая передняя, Большой танцевальный зал, Малая гостиная, Большая гостиная, Греческая комната, Кабинет с дубовым камином, Большой и Малый кабинеты графини С.В. Строгановой», — говорится в сообщении.





Посетители смогут побывать в еще восьми залах дворца. Речь идет о Картинной галерее, Парадной столовой, Арабесковой гостиной, Минеральном кабинете. Также открыта выставка «Военные парады. Фарфор, акварели» на первом этаже Строгановского дворца. В связи с ремонтом музей решил снизить цены на билеты.









Фото: YouTube