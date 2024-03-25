Колин Фаррел назвал сериал «Пингвин» мрачным, тяжелым и «невероятно жестоким»

Сериал «Пингвин» получился мрачным, тяжелым и невероятно жестоким. Об этом заявил актер Колин Фаррел.





В беседе с MovieZine исполнитель главной роли в сериале поделился подробностями со съемок. По словам Фаррела, это был долгий и действительно замечательный опыт. Актер также назвал сериал очень мрачным.





«Это не значит, что мне не было весело, я прекрасно провел время, делая это. Это невероятно жестоко. Это восхождение одного человека к тому, в чем он всегда мечтал жить, а именно к определенной власти или социальному статусу», — поделился он.





Актер отметил, что сериал представляет собой путешествие главного героя к вершине через необычные препятствия.





В проекте также снялись Кристин Милиоти, Майкл Зеген, Клэнси Браун и другие. Режиссер – Крэйг Зобел.









Фото: YouTube