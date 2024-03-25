Мадонна анонсировала бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро

Американская поп-певица Мадонна даст бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро 4 мая. Об этом гласит сообщение на сайте исполнительницы.





Бесплатный концерт в Бразилии завершит тур Мадонны Celebration. Мероприятие пройдет на пляже Копакабана перед отелем Belmond Copacabana Palace. На сайте отмечается, что концерт будет бесплатным «в знак благодарности поклонникам, которые прославили более 40 лет ее музыки в ходе эпического тура». Мадонна выступит в Бразилии впервые с 2012 года.





Билеты на концерт не требуются. Поклонники должны будут отстоять очередь, чтобы попасть на мероприятие.





Тур Celebration начался в Лондоне в октябре 2023 года. Мадонна провела концерты в 14 странах.









Фото: YouTube