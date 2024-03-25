Мадонна анонсировала бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро

Певица так намерена завершить свой тур Celebration.
Зампредседателя правительства уточнил, фасад корпуса украшают картины знаменитых художников.
Фильм выйдет в широкий прокат 28 марта.
Команда «Арт-платформы» и «Аркадия театр» также намерены передать всю прибыль от продажи билетов на ...
Актеру было 84 года.
Певица так намерена завершить свой тур Celebration.
Зампредседателя правительства уточнил, фасад корпуса украшают картины знаменитых художников.
Фильм выйдет в широкий прокат 28 марта.
Команда «Арт-платформы» и «Аркадия театр» также намерены передать всю прибыль от продажи билетов на ...
Актеру было 84 года.
Александр Соловьев удостоился почетного звания за подготовку профессиональных кадров в области хоров...
Ярмарка интеллектуальной литературы посвящается 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда.
Так, выступления отменили: Олег Газманов, Егор Крид, Полина Гагарина, Сергей Жуков и Сергей Лазарев.
Первая часть франшизы вышла в кинотеатрах 1 января 2023 года и стала самой кассовой картиной за всю ...
Певец и музыкант мог выступить на фестивале «Дни Италии».
Речь идет о писателях Дмитрии Громове и Олеге Ладыженском, чьи книги присутствуют на российских плат...
Картина снята по мотивам произведений советского писателя-фантаста Кира Булычева.
В 2024 году мероприятие пройдет в 12-й раз.
Фестиваль приурочен к Международному Дню театра и завершению череды празднования 10-летия Крымской в...
По мнению сценариста, сотрудничество может начаться со съемок зрительского кино.
Актера пригласил Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр (МДТ) имени Б...
Фестиваль пройдет с 26 марта по 15 мая.
Артистка направила средства в благотворительный фонд «Российский Красный Крест» (РКК).
Андрей Золотарев рассказал, планируют ли снимать второй сезон.
Награждение лауреатов должны были провести в Бетховенском зале Большого театра.
25.03.2024