Хуснуллин: завершилось строительство нового корпуса Третьяковской галереи

Строительство нового корпуса Третьяковской галереи в центре Москвы завершилось. Об этом сообщил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.





Вице-премьер в Telegram-канале заявил, что в День работников культуры строители подготовили достойный подарок.





«Завершено строительство нового корпуса для Третьяковской галереи в самом центре Москвы», — написал политик.





По словам Хуснуллина, новый корпус получился уникальным. Фасад здания украшают картины знаменитых художников. Внутри разместились большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Кадашевскую набережную.





Строительство нового корпуса стартовало в 2007 году. По поручению президента России проект получил допфинансирование. В 2021 году объект был поручен «Единому заказчику в сфере строительства». В настоящий момент здание готово перейти Третьяковской галерее в пользование.









Фото: YouTube