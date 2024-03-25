В Москве прошла светская премьера фильма «Сказки Гофмана»

Светская премьера фильма «Сказки Гофмана» режиссера Тины Баркалой состоялась в московском кинотеатре «Октябрь». Главные роли сыграли Екатерина Вилкова, Евгений Цыганов и Максим Стоянов.





В фильме также снялись Алексей Гуськов, Ксения Кутепова, Наталья Павленкова, Наргис Абдуллаева и другие актеры. Действие «Сказок Гофмана» разворачивается в начале 2000-х. Главная героиня Надежда Страхова живет обычной жизнью и содержит своего мужа Виталика, который женился на ней только из-за московской прописки в типовой «хрущевке» на окраине столицы. Девушка трудится на двух работах: в библиотеке и театральном гардеробе. Однажды жизнь героини резко меняется – она становится актрисой.





Перед премьерой на сцену вышла съемочная группа. Продюсер Екатерина Филиппова сообщила, что Тина Баркалая является не только режиссером, но и сценаристом фильма.





«В широкий прокат мы выходим с 28 марта почти в 500 городах России. Кроме этого, к нам присоединилась Беларусь», — сказала она.





Продюсер назвала это хорошим результатом. Также к зрителям обратилась Тина Баркалая. Режиссер поблагодарила всех участников съемочного процесса.









Фото: YouTube