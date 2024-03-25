Скончался актер из «Бандитского Петербурга» Александр Карпухов

На 51-м году жизни скончался актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Карпухов.



О кончине артиста сообщил его коллега по Санкт-Петербургскому Молодежному театру на Фонтанке Александр Андреев.



«Еще одна наипечальнейшая весть... не стало Карпушины... Сани Карпухова... Когда-то, кажется давным-давно, на какой-то из театральных капустников он собрал нас и снял небольшой фильм... клип... посмотрите! Мне кажется, что эти его "Панды Нью-Йорка" очень точно отображают его озорной характер, его вкус, его доброту и рок-н-рольную душу! Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», — написал Андреев на своей странице в соцсети.



Александр Карпухов родился в Ленинграде в 1974 году. Он учился в Институте авиаприборостроения, в 1994 году поступил в СПбГАТИ. С 1999 года актер служил в Молодежном театре на Фонтанке. Актера можно увидеть в сериалах «Бандитский Петербург», «Литейный», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других проектах.









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