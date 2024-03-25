Здание Дома Союзов в Москве вернули государству

Суд истребовал историческое здание из чужого незаконного владения Московской федерации профсоюзов и ...
Выступление «Пикника» в Петербурге планируется в БКЗ «Октябрьский».
Музей памяти Муслима Магомаева располагался на втором этаже здания, в его экспозицию входят личные в...
Об этом рассказал генеральный директор Госфильмофонда РФ Денис Аксенов.
В свете трагических событий в Москве 22 марта Дмитрий Сидоров выразил соболезнования погибшим и их с...
Суд истребовал историческое здание из чужого незаконного владения Московской федерации профсоюзов и ...
Выступление «Пикника» в Петербурге планируется в БКЗ «Октябрьский».
Музей памяти Муслима Магомаева располагался на втором этаже здания, в его экспозицию входят личные в...
Об этом рассказал генеральный директор Госфильмофонда РФ Денис Аксенов.
В свете трагических событий в Москве 22 марта Дмитрий Сидоров выразил соболезнования погибшим и их с...
Министр культуры России поблагодарила коллег за ежедневный труд, помощь и поддержку тем, кто нуждает...
Во время специальной военной операции Мерген Донгак совершил подвиг.
Мероприятие приурочено к 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева и 155-летию со дня первой публ...
В России и странах СНГ фильм собрал в прокате 238,5 млн рублей.
Главные партии исполнят Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Ирина Чурилова и Сергей Скороходов.
Об этом сообщил глава культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран в Рос...
Победителей конкурса определил экспертный совет во главе с писателем Сергеем Шаргуновым.
Солист Вологодской филармонии им. В. Гаврилина умер в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.
В Большом зале Университета «Сириус» прозвучит Пятая симфония П. И. Чайковского.
Среди них — жители Москвы и области.
Информацию подтвердил директор коллектива Юрий Чернышевский.
Песню Игоря Матвиенко опубликовали в обновленном варианте.
Акцию памяти Союза музеев России и ИКОМ России поддержали многочисленные музеи в разных городах стра...
За время работы детского клуба прошло порядка 30 экскурсий и более 40 мастер-классов.
Концерт представляет проект «Музыка нашего времени».
25.03.2024