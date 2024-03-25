Здание Дома Союзов в Москве вернули государству

В Москве Арбитражный суд вернул государству здание Дома Союзов по иску Генпрокуратуры, передает РИА Новости.



Суд истребовал историческое здание из чужого незаконного владения Московской федерации профсоюзов и ООО «Колонный зал Дома Союзов».



Строение, известное как Дом Союзов, ранее являлось Благородным собранием. Площадь нежилого здания составляет 13 017,3 квадратных метра, оно расположено по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.1.



«Решение суда является основанием для регистрации права собственности Российской Федерации на нежилое здание», — заявил на заседании судья Андрей Гамулин.









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