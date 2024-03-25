Концерт группы «Пикник» пройдет в Петербурге 27 марта

25.03.2024
В Санкт-Петербурге 27 марта пройдет концерт группы «Пикник», передает ТАСС.
Группа должна была выступить в Москве 22 марта, однако незадолго до начала концерта в зале произошел теракт.
Выступление «Пикника» в Петербурге планируется в БКЗ «Октябрьский», говорится в сообщении концертной площадки в Telegram.
«27 марта концерт группы "Пикник" состоится», — сообщили организаторы.
По словам директора и художественного руководителя площадки Эммы Лавринович, в текущей ситуации люди должны поддерживать друг друга.
«И паника сейчас не нужна никому. Мы сильны, мы выдержим. Артисты выйдут на сцену и скажут, что мы вместе. Я абсолютно уверена, что поклонники группы "Пикник" придут поддержать музыкантов и показать свое единство», — сказала Лавринович.
Фото: Pixabay.com