Концерт группы «Пикник» пройдет в Петербурге 27 марта

Группа должна была выступить в Москве 22 марта, однако незадолго до начала концерта в зале произошел теракт.Выступление «Пикника» в Петербурге планируется в БКЗ «Октябрьский», говорится в сообщении концертной площадки в Telegram.«27 марта концерт группы "Пикник" состоится», — сообщили организаторы.По словам директора и художественного руководителя площадки Эммы Лавринович, в текущей ситуации люди должны поддерживать друг друга.«И паника сейчас не нужна никому. Мы сильны, мы выдержим. Артисты выйдут на сцену и скажут, что мы вместе. Я абсолютно уверена, что поклонники группы "Пикник" придут поддержать музыкантов и показать свое единство», — сказала Лавринович.