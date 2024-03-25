Музей памяти Муслима Магомаева чудом сохранился после теракта в «Крокус Сити Холле»

Во время пожара в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, где 22 марта произошел теракт, чудом сохранился Музей памяти Муслима Магомаева, передает Telegram-канал «Ку-ку».



Сообщается, что Музей памяти Муслима Магомаева располагался на втором этаже здания, в его экспозицию входят личные вещи артиста, фотографии из семейного архива, награды.



Представители владельцев «Крокус Сити Холла» сообщили, что музей чудом сохранился, указано в сообщении. Сообщается, что Музей памяти Муслима Магомаева располагался на втором этаже здания, в его экспозицию входят личные вещи артиста, фотографии из семейного архива, награды.Представители владельцев «Крокус Сити Холла» сообщили, что музей чудом сохранился, указано в сообщении.



Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» группа вооруженных людей устроила стрельбу, в здании произошел взрыв и пожар. В результате теракта погибли 137 человек, 182 пострадали. Поисковые работы на месте происшествия продолжаются.









Фото: Общественное достояние