Киноэксперты из КНДР приедут в Россию для обмена опытом

25.03.2024
Эксперты из КНДР планируют приехать в Россию для обмена опытом с коллегами из Госфильмофонда.
Об этом рассказал генеральный директор Госфильмофонда РФ Денис Аксенов, передает
ТАСС.
Руководитель отметил, что Госфильмофонд ведет активное взаимодействие с КНДР и в целом сфокусирован на развитии отношений со странами БРИКС.
«Коллеги из Северной Кореи планируют приехать в Госфильмофонд для обмена опытом. Возможно, и Госфильмофонд, в случае получения приглашения от Северной Кореи, также посетит дружественный архив в КНДР», — рассказал Денис Аксенов в кулуарах Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».
Фестиваль «Дух огня» проходит в Ханты-Мансийске в 22-й раз. Темой фестиваля в этом году стал «Особый язык национальной кинематографии».
Фото: Pixabay.com