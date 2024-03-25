Министр культуры ЛНР: работники культуры во все времена поднимали дух людей

Министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров в День работника культуры выразил благодарность коллегам за сохранение лучших культурных традиций региона, развитие искусства.



В свете трагических событий в Москве 22 марта Дмитрий Сидоров выразил соболезнования погибшим и их семьям.



«Трагические ситуации — это как монета, у которой две стороны, в одной — смерть, потери близких, а другая — сплоченность. Единению великого русского народа и поднятию духа во все времена помогали деятели культуры. И даже сейчас мы видим, как наши коллеги со всей страны активно принимают участие в помощи пострадавшим и семьям погибших», — отметил глава минкультуры ЛНР.



Сидоров отметил, что культура является объединяющей силой, а работники культуры во все тяжелые времена продолжали поднимать дух наших людей.



«Наши творческие коллективы регулярно, невзирая на опасную обстановку, выезжают на линию фронта, в госпитали, освобожденные территории и помогают нашим бойцам, силой своего искусства, преодолевать все тяготы на пути к Победе», — говорится в сообщении министра.



Дмитрий Сидоров добавил, что ЛНР второй раз встречает День работника культуры в составе России.



«Хочу отметить, что благодаря вашему неравнодушию и искренней вовлеченности в нашем регионе возводятся центры культурного развития, модернизируются кинозалы, музеи, библиотеки, обеспечиваются детские школы искусств, а творческие коллективы добились признания в культурном пространстве России», — сказал Сидоров.



Глава республиканского министерства выразил благодарность всем, кто так или иначе причастен к служению культуре, продолжает сохранять лучшие культурные традиции, развивает искусства, помогает достичь гармонии в обществе и укрепить такие ценности, как доброта, сопереживание и взаимопомощь.









Фото: скриншот видео t.me/MK_LNR