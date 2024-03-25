Ольга Любимова в День работника культуры поблагодарила коллег за сплоченность

Министр культуры России Ольга Любимова поблагодарила коллег за сплоченность и солидарность, проявленные в связи с произошедшим терактом в «Крокус Сити Холле» 22 марта.



«Культура является сферой жизни, которая чутко реагирует и на радостные, и на горестные события. В эти дни, когда случившаяся трагедия болью отзывается в сердце каждого, в учреждениях культуры проходят акции памяти. И я благодарю коллег за эту сплоченность и солидарность, которая дарит тепло и надежду», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры отметила, что в России работают сотни тысяч деятелей культуры, которые ежедневно трудятся в музеях, театрах и филармониях, библиотеках и домах культуры, образовательных и научных учреждениях, в цирках и на киностудиях, дарят публике творчество, сохраняют наследие и историческую память.



«Уважаемые коллеги, сегодня, в День работника культуры, хочу сказать спасибо за ваш талант и ежедневный труд, за помощь и поддержку тем, кто нуждается в ней прежде всего», — написала Ольга Любимова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России