В Красноярском крае снимут художественный фильм о Герое России Мергене Донгаке

25.03.2024
В Красноярском крае снимут художественный фильм о Герое России из Тувы Мергене Донгаке.
Во время специальной военной операции Мерген Донгак совершил подвиг. Производством картины займется компания «Ветер перемен», передает
ТАСС. Съемки картины начнутся в 2025 году и пройдут в Красноярском крае, Туве, Хакасии.
«С Мергеном мы познакомились, когда готовили документальный альманах о героях СВО. Конечно, его подвиг впечатлил, поэтому было решено снимать художественный фильм.
Основная часть съемок пройдет в Туве, Хакасии, Красноярском крае. Также мы рассматриваем возможность съемок на территории Луганской Народной Республики», — сообщил продюсер компании «Ветер перемен» Владислав Кафеев.
По словам продюсера, сам Донгак будет помогать съемочной группе, его будут активно привлекать к созданию фильма. Его роль в фильме сыграет заслуженный артист Республики Алтай и Республики Тыва Амаду Мамадаков.
Мерген Донгак получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Донгак вынес из-под огня раненого командира взвода, принял командование на себя, отбил все атаки превосходящего в силе противника и обратил его в бегство.
Фото: Pixabay.com