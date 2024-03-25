В РНБ пройдет научно-просветительский фестиваль «МенделеевФест»

В новом здании Российской национальной библиотеки откроется научно-просветительский фестиваль «МенделеевФест».



Мероприятие приурочено к 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева и 155-летию со дня первой публикации его периодической системы химических элементов, передает пресс-служба РНБ.



Откроет фестиваль выставка «Менделеев без меры», в число экспонатов которой войдут прижизненные публикации ученого из Русского книжного фонда РНБ, материалы Музея-архива Санкт-Петербургского госуниверситета. Научный сотрудник Николай Поздняков представит доклад «Последний натурфилософ», посвященный жизни и деятельности выдающегося химика.



Фестиваль, отметили организаторы, проводится в рамках Десятилетия науки и технологий и предлагает с разных сторон взглянуть на разноплановую деятельность ученого.



Также в программе фестиваля — VR-лаборатория, химический эксперимент, интерактивные, познавательные лекции, квизы.











