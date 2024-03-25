«Летучий корабль» возглавил прокат в России и СНГ в минувшие выходные

Фильм режиссера Ильи Учителя «Летучий корабль» возглавил прокат в выходные.



В России и странах СНГ фильм собрал в прокате 238,5 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.



Фильм «Летучий корабль» является экранизацией одноименного анимационного фильма 1979 года по мотивам русской народной сказки. Главные роли в ленте сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер. В фильме снялись Леонид Ярмольник, Федор Добронравов и Анна Уколова.



На втором месте по сборам оказался фильм Сарика Андреасяна «Онегин». Его результат — 49,3 млн рублей за период с 21 по 24 марта.









Фото: кадр из фильма "Летучий корабль"