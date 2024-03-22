Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Дом Дракона»

Второй сезон сериала «Дом Дракона» выйдет летом 2024 года. Об этом информирует Max (ранее HBO Max).
Стриминговый сервис также представил трейлер ко второму сезону популярного сериала – приквела «Игры престолов». Новые эпизоды «Дома Дракона» выйдут на HBO 16 июня.
Во втором сезоне зрителей ждет гражданская война на Вестеросе, известная как «Пляска Драконов». По словам шоураннера сериала Райана Кондала, продолжение будет гораздо динамичнее.
Напомним, «Дом Дракона» рассказывает предысторию популярного сериала «Игра престолов». В основе проекта лежат отдельные главы книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», которая повествует об упадке королевской династии Таргариенов.
Фото: YouTube