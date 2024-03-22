Впервые в Москве открылась выставка музея-заповедника «Фанагория» — Минкультуры

Впервые в Москве открылась выставка «Искусство и декорация как повседневность Античности» музея-заповедника «Фанагория». Об этом сообщили в Минкультуры России.





В ведомстве уточнили, что выставка начала работать во Всероссийском музее декоративного искусства. Экспозиция объединила предметы из двух коллекций.





Посетители увидят 40 редких экспонатов. Среди выставленных предметов — фанагорийская керамика и стекло, ювелирные украшения, а также произведения авторского искусства и др.





«Экспозиция показывает, как по-разному мы ощущаем Античность, как она становится основой нашего искусства», — уточнили в Минкультуры.





Выставка приурочена к 10-летию музея-заповедника «Фанагория». Экспозиция открыта до 14 апреля.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал