Впервые в Москве открылась выставка музея-заповедника «Фанагория» — Минкультуры

Впервые в Москве открылась выставка «Искусство и декорация как повседневность Античности» музея-заповедника «Фанагория». Об этом сообщили в Минкультуры России.
В ведомстве уточнили, что выставка начала работать во Всероссийском музее декоративного искусства. Экспозиция объединила предметы из двух коллекций.
Посетители увидят 40 редких экспонатов. Среди выставленных предметов — фанагорийская керамика и стекло, ювелирные украшения, а также произведения авторского искусства и др.
«Экспозиция показывает, как по-разному мы ощущаем Античность, как она становится основой нашего искусства», — уточнили
в Минкультуры.
Выставка приурочена к 10-летию музея-заповедника «Фанагория». Экспозиция открыта до 14 апреля.
Фото: Минкультуры России / Telegram-канал