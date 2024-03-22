В Нижнем Новгороде открылась посвященная истории железной дороги выставка

Посвященная истории железной дороги выставка открылась в Нижегородском государственном художественном музее. Зрителям представили живопись, графику, фотографии, а также уникальные документы.





Директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова отметила, что связь между императорской резиденцией и российскими железными дорогами очень прочная. Подробности приводит ТАСС





«Первая железная дорога в России была построена именно между Царским Селом и Санкт-Петербургом. Этой первой железной дороге исполнилось 185 лет, именно этой годовщине, а также 125-летней годовщине Транссибирской магистрали посвящена эта выставка», — пояснила Таратынова на открытии.





В экспозицию вошли более 100 предметов из собрания Царского Села, петербургского Музея железных дорог России и киностудии «Ленфильм». Среди экспонатов — живопись, графика, фотографии, документы с маргиналиями Николая II, мемориальные мундиры, образцы ливрейного и форменного платья, памятные знаки и многое другое.









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