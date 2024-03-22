Милена Авимская стала директором Центрального академического театра Российской армии

Милена Авимская заняла пост нового директора Центрального академического театра Российской армии. Замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Виктор Горемыкин представил ее коллективу.





Ранее театр возглавлял Иван Чурсин. Милена Авимская работала в нем с мая 2016 года в качестве замдиректора по развитию. В 2006-м выпустилась из ГИТИСа (театроведческий факультет). Училась на курсе заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Г.Г. Дадамяна.





С 2005 года Авимская организовывала и продюсировала различные фестивали в городах и регионах России, включая Московский международный форум «Культура. Взгляд в будущее» и многие другие. В 2008-м она создала Молодежную режиссерскую лабораторию «ON.ТЕАТР», которой руководила до 2015-го.





Милена Авимская преподает в «Высшей школе сценических искусств. Театральной школе Константина Райкина», а также в Высшей школе деятелей сценического искусства Геннадия Дадамяна.









Фото: YouTube