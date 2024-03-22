Милена Авимская стала директором Центрального академического театра Российской армии

22.03.2024

Милена Авимская стала директором Центрального академического театра Российской армии
Милена Авимская заняла пост нового директора Центрального академического театра Российской армии. Замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Виктор Горемыкин представил ее коллективу.

Ранее театр возглавлял Иван Чурсин. Милена Авимская работала в нем с мая 2016 года в качестве замдиректора по развитию. В 2006-м выпустилась из ГИТИСа (театроведческий факультет). Училась на курсе заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Г.Г. Дадамяна.

С 2005 года Авимская организовывала и продюсировала различные фестивали в городах и регионах России, включая Московский международный форум «Культура. Взгляд в будущее» и многие другие. В 2008-м она создала Молодежную режиссерскую лабораторию «ON.ТЕАТР», которой руководила до 2015-го.

Милена Авимская преподает в «Высшей школе сценических искусств. Театральной школе Константина Райкина», а также в Высшей школе деятелей сценического искусства Геннадия Дадамяна.


Фото: YouTube