Объявлены номинанты на 96-ю премию «Оскар»

23.01.2024
Опубликован итоговый список номинантов на 96-ю премию «Оскар». Лидером по количеству номинаций стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.
Второе место по числу возможных наград занял фильм «Бедные-несчастные». За ним идут «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе с десятью номинациями, «Барби» с восьмью, и «Маэстро» с семью номинациями.
Номинантами в категории «Лучший актер» стали Пол Джаматти («Оставленные»), Джеффри Райт («Американское чтиво»), Брэдли Купер («Маэстро»), Колман Доминго («Растин») и Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»). За звание лучшей актрисы сразятся Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»), Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэри Маллиган («Маэстро») и Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).
Лучшим режиссером может стать Жюстин Трие («Анатомия падения»), Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»), Кристофер Нолан («Оппенгеймер), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные») или Джонатан Глейзер («Зона интересов»). Наконец, номинации за «Лучший фильм» удостоились «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Барби», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Оппенгеймер», «Прошлые жизни», «Бедные-несчастные», «Зона интересов».
Фото: YouTube