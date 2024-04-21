Скончался радиоведущий и журналист Денис Иконников

21.04.2024

Скончался радиоведущий и журналист Денис Иконников
Денис Иконников, известный радиоведущий и журналист из Красноярска, умер в возрасте 45 лет, сообщает «Культуромания».

В некрологе, опубликованном радиостанцией «Красноярск Главный», говорится, что Иконников являлся неотъемлемой частью коллектива, внося значительный вклад в создание уникального звучания станции и реализацию множества проектов и программ, включая такие как «Перезагрузка», «Тихий час», «Трудности перевода» и другие его инициативы. 

Подтверждается, что перед смертью Иконников продолжительное время боролся с болезнью.

Несмотря на длительное и тяжелое заболевание, Иконников продолжал верить в возможность реализации новых совместных проектов, программ и неформальных встреч, что отражало общую надежду и веру коллектива.


Фото: Pixabay.com