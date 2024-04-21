Китай присоединится к участию в Международном фестивале «Мир гитары»

В Калуге стартует Международный фестиваль «Мир гитары», который в этом году уникально расширит свои границы благодаря участию Китайской Народной Республики. Это дебют для КНР в фестивале в рамках перекрестных годов культуры России и Китая, сообщает ТАСС.





Олег Акимов, основатель и артистический руководитель фестиваля, поделился, что на «Мир гитары», ежегодно проводимый в Калуге, в этот раз приглашен китайский гитарист, выдающийся музыкант Тэнъюэ Чжан.





Чжан выступит вместе с двумя ведущими российскими гитаристами Дмитрием Илларионовым и Ровшаном Мамедкулиевым в специально созданном GFA Trio.





Ожидается, что фестиваль соберет исполнителей из девяти стран, включая Россию, Испанию, Уругвай, Бразилию, Белоруссию, Казахстан, Кубу, Армению, Китай. Среди участников известные артисты, такие как Алексей Кузнецов и Даниил Крамер, композитор Сергей Руднев, названный «Народным достоянием России», гитарист и вокалист Сергей Воронов, а также Илья Кравцов, трио Ynahs Bross и другие музыканты.





Фестиваль, который будет проходить с 27 по 31 мая 2024 года, посвятит свою программу русской музыке и русской гитаре. Как отметил Акимов, концерт «Звезды Мира гитары», получивший высокую оценку на выставке-форуме «Россия», станет одним из ключевых событий фестиваля.









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