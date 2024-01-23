Умер основатель группы Boney M. Франк Фариан

Музыкант, композитор и основатель группы Boney M. Франк Фариан ушел из жизни в 82 года. Об этом информирует NTV.





По данным телеканала, Фариан скончался у себя дома в Майами. Настоящее имя музыканта – Франц Ройтер.





В 1961 году композитор основал группу Frankie Farian und die Schatten. Музыкант выступал с ней в местных ресторанах и танцевальных клубах. Известность пришла к нему в 1964 году. Тогда коллектив принял участие в международном рок-фестивале в Гамбурге. В 1968 году Фариан начал сольную карьеру.